Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Чаушича
Полузащитник «Црвены Звезды» Горан Чаушич вернулся в тульский «Арсенал», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Сумма трансфера составила € 500 тыс. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение.
27-летний Чаушич является воспитанником «Црвены Звезды». Ранее он уже выступал за «Арсенал» с 2017 по 2018 год, провёл 33 матча и забил три гола, а затем перешёл в «Црвену Звезду» за € 1 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 21 матче сербского национального чемпионата и стал автором одного забитого мяча.
«Арсенал» в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Российской Премьер-Лиге. Тульский клуб впервые в своей истории пробился в еврокубки и в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы.
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