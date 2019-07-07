8 июля Сутормин пройдёт медобследование для «Зенита»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин завтра, 8 июля, пройдёт медобследование для «Зенита». Со вторника футболист начнёт тренироваться с питерским клубом.
Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года.
Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».
- 7 июля 2019
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