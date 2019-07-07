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«Мордовия» уступила «Нефтехимику» в матче ФНЛ

«Мордовия» уступила «Нефтехимику» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги саранская «Мордовия» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Старт». Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин, которому помогали Дмитрий Чельцов (Москва) и Алексей Ширяев (Ставрополь).

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал полузащитник нижнекамского клуба Денис Макаров, который реализовал 11-метровый.

В минувшем сезоне «Мордовия» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице ФНЛ, опередив зону вылета на два очка. «Нефтехимик» стал победителем второго дивизиона в зоне «Урал-Приволжье».

Во 2-м туре «Мордовия» на выезде сыграет с «Шинником». «Нефтехимик» в домашнем матче встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча состоятся 13 июля.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Мордовия
Саранск
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Макаров – 28 (пен)
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