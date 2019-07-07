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«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Кройтердорфштадион» в Зёхау (Австрия). Победу одержала самарская команда со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте. Результативный удар после передачи Александра Соболева нанёс полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов. На 46-й минуте Юнес Намли восстановил паритет. Но на 75-й минуте победу самарской команде принёс мяч, забитый Егором Голенковым.

Сезон-2019/20 в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт выездным матчем с «Ахматом», а «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ сыграют дома с ЦСКА. В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал 3-м в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» — на 13-м месте.

Товарищеские матчи (клубы)
07 июля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
1 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 – Кабутов – 37, 1:1 – Намли – 46, 1:2 – Голенков – 75
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