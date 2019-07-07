«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Кройтердорфштадион» в Зёхау (Австрия). Победу одержала самарская команда со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте. Результативный удар после передачи Александра Соболева нанёс полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов. На 46-й минуте Юнес Намли восстановил паритет. Но на 75-й минуте победу самарской команде принёс мяч, забитый Егором Голенковым.

Сезон-2019/20 в Российской Премьер-Лиге «Краснодар» начнёт выездным матчем с «Ахматом», а «Крылья Советов» в 1-м туре РПЛ сыграют дома с ЦСКА. В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал 3-м в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» — на 13-м месте.