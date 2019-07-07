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«Ротор» разгромил «Авангард» благодаря дублю Горбунова

«Ротор» разгромил «Авангард» благодаря дублю Горбунова
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев, которому помогали Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев.

На 23-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве, так как Константин Ковалёв был удалён за две жёлтые карточки.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Игорь Горбунов, которому ассистировал Антон Пискунов. На 56-й минуте волгоградцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Горбунова, который оформил дубль. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Владимир Лобкарёв, который реализовал 11-метровый.

Во 2-м туре «Авангард» на выезде сыграет с «Химками». «Ротору» предстоит домашняя игра с «Текстильщиком». Оба матча состоятся 13 июля.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
07 июля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Авангард К
Курск
0 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 – Горбунов – 38, 0:2 – Горбунов – 56, 0:3 – Лобкарёв – 80 (пен)
Удаления: Ковалев, 23 – нет
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