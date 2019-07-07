«Ротор» разгромил «Авангард» благодаря дублю Горбунова

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Курске на стадионе «Трудовые резервы». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев, которому помогали Александр Кудрявцев и Рашид Абусуев.

На 23-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве, так как Константин Ковалёв был удалён за две жёлтые карточки.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Игорь Горбунов, которому ассистировал Антон Пискунов. На 56-й минуте волгоградцы увеличили разрыв в счёте благодаря голу Горбунова, который оформил дубль. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Владимир Лобкарёв, который реализовал 11-метровый.

Во 2-м туре «Авангард» на выезде сыграет с «Химками». «Ротору» предстоит домашняя игра с «Текстильщиком». Оба матча состоятся 13 июля.