Перед игрой с Чили Месси отдал свою ленту, которую получил на удачу, Дибале

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил, что провёл матч за третье место Кубка Америки с Чили (2:1) с красной лентой, которую ему на удачу передал капитан команды Лионель Месси.

«Месси дал мне красную ленточку на удачу перед игрой, чтобы я наконец забил свой первый гол за сборную. Это сработало, я поблагодарил его», — приводит слова Дибалы El Mundo Deportivo.

Напомним, один из голов в ворота сборной Чили забил именно Дибала. Он стал первым для 25-летнего нападающего за национальную команду в официальной встрече. Всего в составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 матча и забил 2 мяча.

Упомянутую красную ленту Месси получил на удачу на чемпионате мира в России от журналиста Рамы Панторотто.