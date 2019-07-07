Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Перед игрой с Чили Месси отдал свою ленту, которую получил на удачу, Дибале

Перед игрой с Чили Месси отдал свою ленту, которую получил на удачу, Дибале
Футбол / Южная Америка 0

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил, что провёл матч за третье место Кубка Америки с Чили (2:1) с красной лентой, которую ему на удачу передал капитан команды Лионель Месси.

«Месси дал мне красную ленточку на удачу перед игрой, чтобы я наконец забил свой первый гол за сборную. Это сработало, я поблагодарил его», — приводит слова Дибалы El Mundo Deportivo.

Напомним, один из голов в ворота сборной Чили забил именно Дибала. Он стал первым для 25-летнего нападающего за национальную команду в официальной встрече. Всего в составе сборной Аргентины Дибала сыграл 24 матча и забил 2 мяча.

Упомянутую красную ленту Месси получил на удачу на чемпионате мира в России от журналиста Рамы Панторотто.

Месси: Аргентина превосходила Бразилию, мы заслужили играть в финале
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент