Мадагаскар обыграл ДР Конго в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара в серии пенальти обыграла команду ДР Конго и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Александрии на одноимённом стадионе. Обслуживал матч марокканский арбитр Нуреддин Эль-Жаарафи.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ибрахим Амада, которому ассистировал Лалайна Номержанари. В середине тайма положение уравнял Седрик Бакамбу с паса Нгонда Музинга. На 77-й минуте Мадагаскар вновь вышел вперёд благодаря голу Фенева Има Андриатсима с передачи Ромена Метанира. Перед самым финальным свистком ДР Конго удалось сравнять счёт, отличился Шансель Мбемба, которому отдал голевой пас Элия Мешак.

В серии пенальти мадагаскарцы били точно, а соперник не реализовал две попытки.

В 1/4 финала Мадагаскар сыграет с победителем пары Гана — Тунис.