Мадагаскар обыграл ДР Конго в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара в серии пенальти обыграла команду ДР Конго и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Александрии на одноимённом стадионе. Обслуживал матч марокканский арбитр Нуреддин Эль-Жаарафи.
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Ибрахим Амада, которому ассистировал Лалайна Номержанари. В середине тайма положение уравнял Седрик Бакамбу с паса Нгонда Музинга. На 77-й минуте Мадагаскар вновь вышел вперёд благодаря голу Фенева Има Андриатсима с передачи Ромена Метанира. Перед самым финальным свистком ДР Конго удалось сравнять счёт, отличился Шансель Мбемба, которому отдал голевой пас Элия Мешак.
В серии пенальти мадагаскарцы били точно, а соперник не реализовал две попытки.
В 1/4 финала Мадагаскар сыграет с победителем пары Гана — Тунис.
- 7 июля 2019
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:05
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:37
-
21:19
-
21:16
-
21:06
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:29