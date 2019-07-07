Гол Нимели принёс «Спартаку-2» победу в матче ФНЛ с «Балтикой»

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» проиграла московскому «Спартаку-2» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч сочинский арбитр Павел Кукуян, которому помогали Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Единственный гол был забит на 12-й минуте. Автором гола стал либерийский нападающий московского клуба Сильванус Нимели.

Во 2-м туре «Балтика» на выезде сыграет с московским «Торпедо». «Спартаку-2» предстоит домашняя игра со «СКА-Хабаровск». Оба матча состоятся 13 июля.

«Балтика» в минувшем сезоне завершила чемпионат на 16-м месте в турнирной таблице ФНЛ и вылетела в ПФЛ. Впрочем, клуб сумел сохранить место в ФНЛ, так как несколько других команд отказались участвовать в турнире. «Спартак-2» финишировал на 13-м месте.