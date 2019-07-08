Маркиньос: Месси нужно уметь проигрывать

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал слова нападающего команды Аргентины Лионеля Месси о коррумпированности Южноамериканской конфедерации футбола.

Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.

«В «Барселоне» и сборной у него всё идёт по плану. Ранее никогда не слышал от него заявлений о коррупции. Он проиграл и должен принять это как факт. Ему нужно уметь проигрывать», — цитирует Маркиньоса Fox Sports.

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки — 2019. На 37-й минуте встречи Месси был удалён с поля за стычку с Гари Меделем.