Маркиньос: Месси нужно уметь проигрывать

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал слова нападающего команды Аргентины Лионеля Месси о коррумпированности Южноамериканской конфедерации футбола.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.
«В «Барселоне» и сборной у него всё идёт по плану. Ранее никогда не слышал от него заявлений о коррупции. Он проиграл и должен принять это как факт. Ему нужно уметь проигрывать», — цитирует Маркиньоса Fox Sports.
Сборная Аргентины обыграла команду Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки — 2019. На 37-й минуте встречи Месси был удалён с поля за стычку с Гари Меделем.
- 8 июля 2019
-
09:57
-
09:42
-
09:27
-
09:25
-
09:09
-
08:56
-
08:21
-
07:34
-
07:14
-
06:50
-
06:29
-
06:14
-
05:53
-
05:44
-
05:18
-
03:55
-
03:48
-
03:07
-
02:43
-
02:11
-
01:59
-
01:01
-
00:58
-
00:48
-
00:28
-
00:18
-
00:17
- 7 июля 2019
-
23:59
-
23:55
-
23:40
-
23:26
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:33