Паредес – единственный игрок Аргентины в сборной Кубка Америки по версии Opta

Opta в «Твиттере» опубликовала символическую сборную минувшего розыгрыша Кубка Америки.
В составе команды не оказалось капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, отметившегося голом и результативной передачей в 6 матчах. Единственный аргентинец в символической сборной — бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес.
В символической сборной оказались: вратарь Алисон Бекер (Бразилия), защитники: Дани Алвес (Бразилия), Маркиньос (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), полузащитники: Леандро Паредес (Аргентина), Чарлес Арангис (Чили), Йосимар Йотун (Перу), Артур Рамос (Бразилия), нападающие: Габриэл Жезус (Бразилия), Хосе Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).
Победителем турнира стала сборная Бразилии — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.
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