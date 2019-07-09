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Паредес – единственный игрок Аргентины в сборной Кубка Америки по версии Opta

Паредес – единственный игрок Аргентины в сборной Кубка Америки по версии Opta
Футбол / Южная Америка 0

Opta в «Твиттере» опубликовала символическую сборную минувшего розыгрыша Кубка Америки.

В составе команды не оказалось капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, отметившегося голом и результативной передачей в 6 матчах. Единственный аргентинец в символической сборной — бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес.

В символической сборной оказались: вратарь Алисон Бекер (Бразилия), защитники: Дани Алвес (Бразилия), Маркиньос (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), полузащитники: Леандро Паредес (Аргентина), Чарлес Арангис (Чили), Йосимар Йотун (Перу), Артур Рамос (Бразилия), нападающие: Габриэл Жезус (Бразилия), Хосе Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Победителем турнира стала сборная Бразилии — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.

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