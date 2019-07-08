«Он поставил под сомнение своё величие». Месси под шквалом критики

Прошедший Кубок Америки далеко не то событие, о котором у Месси останутся приятные воспоминания. Такие же слова можно сказать и о любом другом международном турнире с участием сборной Аргентины, но лето 2019-го стало особенным даже с учётом всех предыдущих неудач. Месси не просто в очередной раз не смог взять титул с любимой национальной командой – он ещё и наделал резких движений вне поля, которые, скорее всего, будут иметь последствия.

Первое сражение – после полуфинала

Итак, после поражения от Бразилии в полуфинале со счётом 0:2 Месси вылил порцию негодования в адрес судейства.



«У бразильцев были грязные фолы, игра рукой, но не было чёртовых пенальти, — взрывался от ярости обычно молчаливый и спокойный Лионель. – Сегодня вечером судьи постоянно раздавали эти дерьмовые карточки, но ни разу не использовали VAR! Все решения принимались в пользу соперника. Надеюсь, КОНМЕБОЛ что-то сделает со всем этим. Хотя не думаю. Потому что Бразилия управляет всем. Мы сходим с ума от несправедливости».

Охрана президента Бразилии не дала судьям смотреть повторы? Невиданный скандал Похоже, Месси окончательно разозлили.

Второе сражение – после матча за 3-е место

Жёстко? Да. Но впереди было ещё более жёсткое поведение от лучшего игрока мира. В матче за 3-е место он повздорил с защитником чилийцев Гари Меделем – и получил красную карточку за стычку, которую вполне можно было оценить и предупреждением, поскольку никакого мордобоя не было и в помине. Так, взаимное бодание.

Тут же возникли подозрения, что форварда аргентинцев удалили неслучайно – судья Марио Диас де Вивар мог попросту отомстить ему за последние выступления в СМИ и, найдя повод, немедленно им воспользовался. Красную карточку он вытащил из кармана агрессивно и, как показалось, с огромным удовольствием. А Меделя удалил за компанию.

Месси удалили в матче Кубка Америки! Возможно, судья ему просто мстил Лео едва не подрался с Гари Меделем.

После финального свистка разъярённого Месси было уже не остановить. Для начала он проигнорировал церемонию награждения, на которой его команде вручили бронзовые награды. Затем последовала новая серия язвительных реплик перед журналистами. Репортёры стояли, слушали, записывали – и не могли поверить своим глазам и ушам.



«Я не пошёл на церемонию награждения, потому что нам не следует быть частью всей этой коррупции, — подчеркнул Месси. – На протяжении всего турнира Аргентина сталкивалась с неуважением. Мы заслуживали большего, но нам просто не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждения от турнира. Футбол разрушен. Нужен говорить правду».



В такой же манере Месси сделал и прогноз на финал: «Никаких сомнений, что Бразилия выиграет в решающем матче. На турнире всё подстроено под неё. Надеюсь, Перу сможет составить конкуренцию, судьи и VAR не вмешаются. Но не верю в это».

Ответ КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола немедленно выступила с заявлением.



«В футболе иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь, — появился ответ на официальном сайте организации. – Основополагающей частью честной игры является умение принимать результат достойно и с уважением. То же самое относится к решениям арбитров, которые тоже люди. Неприемлемо то, что после инцидентов на турнире с участием 12 команд, участвовавших на равных условиях, появились необоснованные обвинения в отсутствии справедливости, что ставит под вопрос статус Кубка Америки.



Эти обвинения представляют собой отсутствие уважения к турниру, ко всем участвовавшим футболистам и сотням профессионалам из КОНМЕБОЛ – организации, которая с 2016 года неустанно работает для развития, профессионального роста и прозрачности футбола Южной Америки».

Ответ бразильцев

Прогноз Месси на финал сбылся лишь частично. Бразилия действительно обыграла Перу, но никакой помощи от арбитров не было и близко. Напротив, в первом тайме в ворота хозяев поставили спорный пенальти за неумышленную игру рукой Тиаго Силвы, а после перерыва при счёте 2:1 вторую жёлтую карточку получил Габриэл Жезус. Если судьи хотели помочь Бразилии, то сделали бы это иначе.



После финального свистка триумфаторы не могли пройти мимо горячей темы и дружно отвечали аргентинскому недоброжелателю.



«Тот человек, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения, — сказал главный тренер бразильцев Тите. — Нужно понимать и принимать поражение. Будьте осторожны с тем, что говорите. Месси поставил под большое сомнение своё величие. Мы играли чисто против Аргентины».

«Иногда, когда проигрываешь, пытаешься снять ответственность с себя и обвинить кого-то другого, списать на него неудачу, — сказал защитник и капитан Тиаго Силва. – Грустно слышать такие вещи. Разве мы после нелепых решений судей в Лиге чемпионов (видимо, речь о матче «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1. — Прим. ред.) обвиняли УЕФА в помощи сопернику? Мы должны уважать историю».



«В «Барселоне» и сборной у Месси всё шло как по маслу, — съязвил защитник чемпионов Маркиньос. – Там я почему-то никогда не видел, чтобы он жаловался на коррупцию. Месси проиграл, должен принять это в сухом остатке. Ему нужно уметь проигрывать».

Что теперь?

По информации авторитетного издания AS, за свои слова, которые КОНМЕБОЛ расценивает как оскорбительные и клеветнические, Месси может получить длительную дисквалификацию – на срок до двух лет. Если наказание окажется столь суровым, он пропустит отбор к ЧМ-2022 и Кубок Америки — 2020, который пройдёт в Аргентине и Колумбии.



В таком случае Месси наверняка завершит карьеру в сборной – он и так уже давно порывался это сделать. Хочется лишь понять, в чём причина всех этих срывов Лионеля.

Возможно, он уже действительно давно готов к уходу из национальной команды, прекрасно понимает, к чему приведёт его критика, а говорит всё для того, чтобы уйти с высоко поднятой головой. Не лузером, который проиграл все турниры с Аргентиной, а человеком-революционером, не побоявшимся открыто выступить против целой международной федерации.



Хотя на самом деле слова Месси, конечно же, ни к чему не приведут. Потому что со стороны абсолютным большинством они воспринимаются иначе – как банальное разочарование, бессилие от постоянных неудач и всякое отсутствие надежды на более светлое будущее сборной Аргентины.