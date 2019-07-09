Салах обратился к болельщикам после вылета Египта с Кубка африканских наций

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах в своём «твиттере» обратился к болельщикам национальной команды после поражения в матче 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 с ЮАР со счётом 0:1.



«Очень грустно, что мы так быстро покинули Кубок Африки. Ожидали, что будем идти по пути вместе до конца и завоюем чемпионство для нашей преданной публики, которую я должен поблагодарить за поддержку. Надеюсь, что мы будем учиться на ошибках, которые допустили», — написал Салах.

Напомним, после матча главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре был отправлен в отставку. Также посты покинули президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида и главы технического и административного штабов.

Агирре был назначен на пост главного тренера национальной команды Египта после чемпионата мира 2018 года, прошедшего в России.