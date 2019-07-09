Мэйсон стал тренером академии «Тоттенхэма»
Экс-хавбек лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон, завершивший карьеру футболиста по рекомендации медиков из-за травмы головы, возглавил юниорскую команду (U19) «шпор», сообщает официальный сайт клуба.
Также сообщается, что тренером юношеской команды (U18) «Тоттенхэма» назначен Мэттью Тэйлор — бывший полузащитник «Вест Хэма», «Болтона» и «Портсмута».
Мэйсон объявил о завершении игровой карьеры в феврале 2018 года. Перед тем как принять это непростое решение, Мэйсон не играл 13 месяцев. Футболист получил травму головы в матче за «Халл Сити» в столкновении с защитником «Челси» Гари Кэхиллом 22 января 2017 года. За «Тоттенхэм» Мэйсон выступал с 2009 по 2016 год, проведя в общей сложности 70 матчей и забив 4 мяча.
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