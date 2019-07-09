Дзола: жаль, что Сарри ушёл из «Челси» рано

Бывший помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола остался недоволен решением лондонского клуба уволить Маурицио Сарри после первого же сезона. В прошлом сезоне синие финишировали в АПЛ на третьем месте и выиграли Лигу Европу.



«Считаю, самая большая эффективность в работе Маурицио достигается не в первый, а во второй год и так далее. Ему нужно немного времени, чтобы добиться целей. Он очень требователен к футболистам. Но как только игроки привыкнут к его требованиям, они начинают прогрессировать, эффективность работы увеличивается. Мне жаль, что он ушёл рано. Для команды было бы лучше, если бы Маурицио остался. Для него самого тоже было бы лучше продолжить работу», — цитирует Дзолу talkSPORT.

Дзола недоволен, что «Челси» поздно сообщил ему об уходе из клуба