Глушаков выбрал игровой номер в «Ахмате»
Новобранец «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер «88» для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт «Ахмата». Недавно 32-летний футболист подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился.
До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
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