Дом экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа в США обворовали, у него украли собаку
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, ныне пребывающий в статусе свободного агента, в своём «инстаграме» рассказал о вторжении в его дом в Лос-Анджелесе.
«Кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку. Если кто-нибудь знает, кто это мог сделать, я заплачу любые деньги. Я серьёзно. Я хочу знать, что произошло, почему они забрали мою собаку, зачем они взяли мои сумки со второго этажа. Как можно ворваться в чужой дом в Лос-Анджелесе и украсть собаку? Вы с ума сошли? Вы пришли в дом, чтобы взять собаку? Пожалуйста, найдите её, я заплачу любую сумму», — сказал Старридж.
Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. 29-летний футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами.
Старридж написал прощальное письмо «Ливерпулю»
- 9 июля 2019
-
14:33
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:33
-
13:24
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:07
-
11:49
-
11:44
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
10:42
-
10:32
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:31
-
09:27
-
09:10
-
08:48
Партнерский контент