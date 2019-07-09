Дом экс-форварда «Ливерпуля» Старриджа в США обворовали, у него украли собаку

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж, ныне пребывающий в статусе свободного агента, в своём «инстаграме» рассказал о вторжении в его дом в Лос-Анджелесе.



«Кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку. Если кто-нибудь знает, кто это мог сделать, я заплачу любые деньги. Я серьёзно. Я хочу знать, что произошло, почему они забрали мою собаку, зачем они взяли мои сумки со второго этажа. Как можно ворваться в чужой дом в Лос-Анджелесе и украсть собаку? Вы с ума сошли? Вы пришли в дом, чтобы взять собаку? Пожалуйста, найдите её, я заплачу любую сумму», — сказал Старридж.

Старридж перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Челси» в январе 2013 года. 29-летний футболист принял участие в 160 матчах за мерсисайдский клуб и отметился 67 голами.