«Гелендваген» Кокорина с номерами ВОР эвакуировали в Москве за нарушение

Гелендваген нападающего «Зенита» Александра Кокорина эвакуировали в Москве за нарушение правил стоянки. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», джип с номерами ВОР 009 эвакуатор забрал недалеко от дома, где живут Кокорин с женой.

«Гелендваген» Кокорина с номерами ВОР эвакуировали в Москве за нарушение Фото : Телеграм-канал «Мутко против»

Напомним, в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, в интервью «Чемпионату» сообщил, что футболистов увезли в третье СИЗО Белгорода, после чего отправили в колонию в Белгородской области.