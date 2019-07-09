Кикнадзе рассказал, почему Фернандеш не прибыл на награждение команды

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не прибыл на награждение команды после победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).

«У Тараса Михалика специальное положение, он не награждается за Суперкубок. У Димы Тарасова получилось. Мы ждали сегодня Ману Фернандеша. Он в Москве, но у него есть вопросы, которые он решает. Мне прислали СМС, что он не сможет приехать. Награду обязательно передадим. Игорь Денисов отдыхает на островах, с ним связывались. Просил передать своим партнёрам-агентам, что мы и сделаем», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, контракт 33-летнего Фернандеша с «Локомотивом» истёк 1 июля.