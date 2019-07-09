Кикнадзе: не надо обвинять Кварацхелию, в его истории виноваты агенты

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Интересами Хвичи пожертвовали агенты. Я отказался повторять то же предложение, что он получил в Казани. Тем более у нас уже были договорённости о его продлении.
Знаю, что Сёмин относился к нему как к будущей звезде, ещё при Геркусе он заводил о нём разговор. Но не надо обвинять Хвичу. В его истории виноваты агенты, которые решили резко заработать деньги. Наверное, надо было жёстче требовать соблюдения условий, жалею о том, что так не поступил», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Напомним, во второй половине минувшего сезона 18-летний Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Срок действия арендного соглашения хавбека с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с клубом полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.
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