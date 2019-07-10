Видео встречи «Локомотива» с болельщиками на «РЖД Арене»

«Локомотив» опубликовал полную версию встречи с болельщиками, которая состоялась на клубном стадионе «РЖД Арена».
Фанаты провели товарищеский матч с футболистами московского клуба и уступили со счётом 0:4. Затем на вопросы фанатов ответили игроки и генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе. Также встречу посетил полузащитник Дмитрий Тарасов, который несколько дней назад покинул клуб по истечении срока контракта.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Локомотива».
Напомним, в сезоне-2018/19 «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России. От ставшего чемпионом «Зенита» подопечные Юрия Сёмина отстали на восемь очков. Свой первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги московский клуб проведёт 15 июля на домашнем стадионе с казанским «Рубином».
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