«Наполи» включился в борьбу за Родриго, на которого претендует «Барселона»

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено может в летнее межсезонье перебраться в Италию, сообщает Corriere dello Sport.



По словам издания, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Наполи» и лично главный тренер команды Карло Анчелотти. Клубы ещё не достигли договорённости, однако отмечается, что «летучие мыши» снизили свои запросы, которые в конце минувшего сезона составляли € 70 млн.



Ранее сообщалось, что приобрести Родриго хочет «Барселона», которая хочет этим летом купить подмену для Луиса Суареса.



Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также отметился 6 результативными передачами.



«Барселона» ведёт активные переговоры по трансферу Родриго