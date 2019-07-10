«Зенит» согласился отдать Ригони «Сампдории» в аренду с правом выкупа

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», петербургский клуб принял предложение «Сампдории», пожелавшей арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн. В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.
- 10 июля 2019
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