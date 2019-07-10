«Зенит» согласился отдать Ригони «Сампдории» в аренду с правом выкупа

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может в летнее трансферное окно перебраться в Италию.



Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере», петербургский клуб принял предложение «Сампдории», пожелавшей арендовать аргентинца за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 9 млн. В настоящее время 26-летний футболист занимается согласованием условий контракта с генуэзцами.



Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 петербургский «Зенит» стал чемпионом России.

«Сампдория» сделала «Зениту» предложение об аренде Ригони