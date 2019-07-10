Наумов: Гилерме не хочет покидать «Локо», но «Спартак» предлагает условия лучше

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением касательно возможного перехода Маринато Гилерме в «Спартак».

«Сейчас Гилерме просит о продлении соглашения на тех же условиях, которые у него были. Я случайно встретился с его агентом во время Суперкубка России и начал его упрекать в том, что он неправ. Говорил, что он должен удержать Гилерме в «Локо». Агент ответил: «Я бы с удовольствием, но клуб не хочет. «Спартак» предлагает условия гораздо лучше, чем «Локомотив». Мы не хотим уходить к красно-белым, хотим остаться в «Локо». Но контракт с ним не продлевают».

Обратите внимание, как уверенно голкипер провёл матч за Суперкубок. В его действиях появилась уверенность, это матёрый вратарь! И я могу смело сказать, что сегодня он ни в чём не уступает Игорю Акинфееву. Имею в виду спокойствие, уровень мастерства. Гилерме — очень хороший голкипер. И расставаться с ним зимой — это неправильно», — цитирует Наумова Sportbox.