Наумов: Гилерме не хочет покидать «Локо», но «Спартак» предлагает условия лучше

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением касательно возможного перехода Маринато Гилерме в «Спартак».
«Сейчас Гилерме просит о продлении соглашения на тех же условиях, которые у него были. Я случайно встретился с его агентом во время Суперкубка России и начал его упрекать в том, что он неправ. Говорил, что он должен удержать Гилерме в «Локо». Агент ответил: «Я бы с удовольствием, но клуб не хочет. «Спартак» предлагает условия гораздо лучше, чем «Локомотив». Мы не хотим уходить к красно-белым, хотим остаться в «Локо». Но контракт с ним не продлевают».
Обратите внимание, как уверенно голкипер провёл матч за Суперкубок. В его действиях появилась уверенность, это матёрый вратарь! И я могу смело сказать, что сегодня он ни в чём не уступает Игорю Акинфееву. Имею в виду спокойствие, уровень мастерства. Гилерме — очень хороший голкипер. И расставаться с ним зимой — это неправильно», — цитирует Наумова Sportbox.
- 10 июля 2019
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