Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб наставника Миодрага Божовича.

«Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в „Крыльях Советов“

в другом качестве», — цитирует председателя совета директоров клуба Анатолия Фетисова официальный «твиттере» волжской команды.

Белорусский футболист является вторым бомбардиром самарской команды в российской истории (57 голов), уступая по количеству забитых мячей только Андрею Каряке. Участник молодёжного чемпионата Европы 2004 года в Германии и Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.