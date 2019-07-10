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Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб «Крыльев Советов»

Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб «Крыльев Советов»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит карьеру игрока и войдёт в тренерский штаб наставника Миодрага Божовича.

«Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в „Крыльях Советов“
в другом качестве», — цитирует председателя совета директоров клуба Анатолия Фетисова официальный «твиттере» волжской команды.

Белорусский футболист является вторым бомбардиром самарской команды в российской истории (57 голов), уступая по количеству забитых мячей только Андрею Каряке. Участник молодёжного чемпионата Европы 2004 года в Германии и Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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