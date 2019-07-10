В «Сампдории» сообщили о готовности отпустить Рамиреса в «Спартак»

Вице-президент «Сампдории» Антонио Ромеи прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику команды Гастону Рамиресу со стороны московского «Спартака».



«Пока я не получал никаких официальных обращений от московского клуба, но читал в СМИ об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение и сам Гастон согласится на переход, препятствовать мы не станем», — цитирует Ромеи Sport24.



Ранее сообщалось, что, помимо «Спартака», в услугах Рамиреса заинтересованы три других представителя РПЛ в лице «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».



28-летний футболист защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.



«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Уругвая Рамиресом