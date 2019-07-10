«Удинезе» объявил о подписании Бекао
«Удинезе» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Байи» Родриго Бекао, который минувший сезон на правах аренды провёл в ЦСКА.
23-летний игрок подписал с клубом из «Удинезе» пятилетний контракт — до лета 2024 года. Трансфер бразильца обошёлся «Удинезе» в € 1,6 млн.
Всего в составе ЦСКА Бекао принял участие в 36 играх, результативными действиями в этих матчах он не отметился. С «армейцами» защитник занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не смог выйти из группы Лиги чемпионов, в которой также выступали «Реал», «Рома» и «Виктория». В ходе турнира московский клуб дважды обыграл «сливочных» (1:0 и 3:0). Из Кубка России ЦСКА вылетел на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».
Дивеев — об уходе Бекао: у ЦСКА каждый год ЛЧ или ЛЕ, а у «Удинезе» этого нет
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