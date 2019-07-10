«Динамо» подписало Шарля Каборе
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил о подписании клубом бывшего полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе.
«Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Нападающего купим, обещаю. Хорошего. Контракт с Лещуком сегодня продлён на четыре года», — передаёт слова Орещука со встречи с болельщиками «Динамо» корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Каборе покинул «Краснодар» после истечения срока контракта с клубом. В стан «быков» футболист перешёл летом 2015 года из «Кубани» на правах аренды. Через год «Краснодар» выкупил контракт полузащитника. Всего в составе «быков» 31-летний хавбек провёл 124 матча и забил 2 мяча. Ранее он выступал также за «Либурн» и «Марсель». В составе сборной Буркина-Фасо сыграл 92 матча и забил 4 мяча.
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