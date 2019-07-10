Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Сенегала.



Автором единственного гола стал полузащитник «Эвертона» Идрисса Гейе, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте после передачи форварда Садио Мане. На 83-й минуте матча защитник Бенина Оливье Вердон получил прямую красную карточку.



Национальная команда Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Мадагаскар — Тунис.



Напомним, Сенегал занял второе место в группе С, одержав две победы в трёх матчах. Бенин финишировал третьим в группе F, сыграв все матчи вничью.



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