Цорн: Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание клубом полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду.

«Малкольм Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодёжную сборную Германии различных возрастов, участвовал в её составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».