Цорн: Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал подписание клубом полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
«Малкольм Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.
Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодёжную сборную Германии различных возрастов, участвовал в её составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».
- 10 июля 2019
-
20:57
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:01
-
19:52
-
19:48
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:39
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:47
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
16:41
-
16:40
-
16:23
-
16:21
-
16:13
-
16:04