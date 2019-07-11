Полузащитник «Урала» арендован швейцарским клубом
Полузащитник «Урала» Марко Араторе продолжит карьеру в швейцарском клубе «Лугано». Футболист будет выступать в этой команде на правах аренды до конца сезона-2019/20.
«Желаем Марко стабильной игровой практики и яркой игры в наступающем сезоне!» — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургской команды.
Араторе выступал за «Урал» с лета 2018 года, когда перешёл из «Санкт-Галлена». Также он выступал за «Базель», «Тун», «Арау» и «Винтертур».
Напомним, «Урал» по итогам сезона-2018/19 финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре нового сезона 13 июля «Урал» на своём поле сыграет против «Уфы». Встреча на «Екатеринбург Арене» начнётся в 16:30 по московскому времени.
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