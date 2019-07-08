Игроки «Урала» в бассейне представили новую форму на сезон-2019/20
«Урал» в социальной сети показал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне. Уральский клуб опубликовал видеоролик, где футболисты в новой форме выпрыгивают из бассейна.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «Урала».
Домашний комплект выполнен в традиционном оранжевом цвете, выездная форма сделана в белом цвете с серыми вставками. Новым техническим спонсором екатеринбургского клуба стала компания adidas.
Напомним, «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.
В 1-м туре нового сезона 13 июля «Урал» на своём поле сыграет против «Уфы». Встреча на «Екатеринбург Арене» начнётся в 16:30 мск.
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
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