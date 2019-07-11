«МЮ» готов заплатить за Милинкович-Савича € 80 млн, «Лацио» требует € 100 млн

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
«Красные дьяволы» уже долгое время следят за развитием 24-летнего футболиста и в настоящий момент ведут переговоры с «орлами». Манкунианцы готовы заплатить за серба £ 72 млн (€ 80 млн), однако данное предложение, вероятно, будет отклонено, поскольку президент итальянского клуба Клаудио Лотито намерен требовать с потенциального покупателя £ 90 млн (€ 100 млн) и не собирается снижать запросы.
Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов Франции отпугнула высокая стоимость игрока. В сезоне-2018/19 Сергей забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.
- 11 июля 2019
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