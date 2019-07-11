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Месси получит тряпичный мяч от фонда папы римского за игру на Кубке Америки

Месси получит тряпичный мяч от фонда папы римского за игру на Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси получит награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки—2019, сообщает Sport.es.

Месси вручат тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика и благословлённый папой римским. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.

Обладатель тряпичного мяча был выбран путём голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского.

Лионель получил 34,28% голосов. Второе место занял полузащитник сборной Перу Эдисон Флорес (15,56%), третье — голкипер Перу Педро Гальесе (11,28%), четвёртое — защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес (10,5%).

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