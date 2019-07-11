Месси получит тряпичный мяч от фонда папы римского за игру на Кубке Америки

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси получит награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки—2019, сообщает Sport.es.

Месси вручат тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика и благословлённый папой римским. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.

Обладатель тряпичного мяча был выбран путём голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского.

Лионель получил 34,28% голосов. Второе место занял полузащитник сборной Перу Эдисон Флорес (15,56%), третье — голкипер Перу Педро Гальесе (11,28%), четвёртое — защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес (10,5%).