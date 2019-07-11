«Реал» готов заплатить за Погба € 125 млн

«Реал» вскоре может начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба, сообщает ABC.es.
По информации источника, в стане «сливочных» рассчитывают, что 26-летний хавбек лично сообщит руководству манкунианского клуба о своём желании продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». После этого «Королевский клуб» будет готов сделать первое предложение по французу в размере € 125 млн. Если «МЮ» отклонит эту заявку, однако проявит интерес к диалогу, «Реал» сможет увеличить предложение до € 130 млн плюс € 15 млн в виде бонусов.
В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.
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