Л. Зидан: уход из «Реала» поможет мне прогрессировать
Вратарь мадридского «Реала» Люка Зидан прокомментировал свой переход в «Расинг» на правах аренды.
«У меня было много предложений, но наиболее значимым и интересным для меня было предложение «Расинга». Я бы хотел прогрессировать в таком историческом клубе, как этот. Уход из «Реала» поможет мне, так как я узнаю новую команду и новый город», — приводит слова Зидана Marca.
«Расинг» арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в соглашении пункта выкупа трансфера не сообщается.
21-летний Зидан является воспитанником «Реала» и сыном главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана. Всего за мадридский клуб голкипер принял участие в двух матчах, в которых пропустил четыре гола. Сыграл один матч за молодёжную сборную Франции U20.
«Расинг» объявил об аренде Л. Зидана
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