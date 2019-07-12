Перешедший в «Ростов» Прошляков обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий Данила Прошляков, перешедший из «Спартака» в «Ростов», в своём «инстаграме» обратился к болельщикам московского клуба.
«Дорогие болельщики! Спасибо вам за ту поддержку, которая у меня была благодаря вам, когда я выходил на поле! Спасибо за доверие и понимание, которое было по отношению ко мне на протяжении всего времени моего сотрудничества с клубом! Во многом благодаря вашему отношению ко мне я делал всё, чтобы клуб побеждал в каждой игре! Я всегда знал, что наш 12-й игрок – это самый важный и самый ценный игрок, который сделает всё, чтобы его команда всегда выигрывала! Спасибо вам за ваш позитив, который вдохновлял меня!» — говорится в сообщении Прошлякова.
Прошляков является воспитанником «Спартака». В составе молодёжной команды красно-белых в прошлом сезоне 19-летний форвард сыграл в 22 встречах и забил 18 голов.
- 12 июля 2019
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