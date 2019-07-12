Влашич объяснил, почему решил остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, почему принял решение покинуть «Эвертон» и продолжить выступление за московский клуб на постоянной основе.



«В прошлом году я пришёл сюда, практически лишённый игровой практики. Клуб дал мне возможность проявить себя. После такого уже чувствуешь себя немного в долгу. Плюс хороший тренер, хорошая команда. Всё вместе это и убедило меня в том, что ЦСКА – правильное место для продолжения карьеры.



И есть ещё один момент. Вот я переехал из Хорватии в Англию. Резкая смена. И уже через год переезжаю из Англии в Россию. Сейчас мог случиться третий переезд подряд. По-моему, не самая здоровая тенденция для молодого футболиста. Опять новые партнёры, новый тренер, новые задачи. Это мешает концентрироваться на футболе, на развитии», — цитирует Влашича «Спорт-экспресс».



Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды на один сезон. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов он записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.



По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.

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