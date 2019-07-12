Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» договорилась о переходе 20-летнего японского полузащитника

«Барселона» договорилась о переходе 20-летнего японского полузащитника
Футбол / Испания 0

«Барселона» достигла договорённости о переходе полузащитника «Касимы Антлерс» Хироки Абэ. Как сообщает официальный сайт японской команды, каталонский клуб подпишет контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдёт медицинское обследование.

«Для меня было трудным решением покинуть команду в этом сезоне, но я решил отправиться в «Барселону». Думаю, что различные трудности и препятствия, с которыми мне предстоит столкнуться, нужны мне для дальнейшего прогресса. Спасибо персоналу, партнёрам и болельщикам. Я был горд и счастлив бороться за победы в „Касиме Антлерс“, — сказал Абэ.

В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент