«Барселона» договорилась о переходе 20-летнего японского полузащитника
«Барселона» достигла договорённости о переходе полузащитника «Касимы Антлерс» Хироки Абэ. Как сообщает официальный сайт японской команды, каталонский клуб подпишет контракт с 20-летним футболистом после того, как он пройдёт медицинское обследование.
«Для меня было трудным решением покинуть команду в этом сезоне, но я решил отправиться в «Барселону». Думаю, что различные трудности и препятствия, с которыми мне предстоит столкнуться, нужны мне для дальнейшего прогресса. Спасибо персоналу, партнёрам и болельщикам. Я был горд и счастлив бороться за победы в „Касиме Антлерс“, — сказал Абэ.
В нынешнем сезоне Абэ сыграл 25 матчей за свою команду, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.
- 12 июля 2019
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