«Спартак» заключил партнёрское соглашение с DeLonghi

«Спартак» подписал сегодня, 12 июля, партнёрское соглашение с итальянской компанией DeLonghi, одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники.
«Рады приветствовать наших итальянских друзей, как и наш клуб, это компания с мировым именем и богатой историей. Соглашение открывает для обеих сторон новые возможности, а чашка кофе сделает просмотр любого матча ещё более захватывающим. «Спартак» является лидером индустрии с точки зрения коммерческой деятельности, один из видов наших доходов – от рекламы. Часть рекламы размещается на форме, количество логотипов на форме достаточно сбалансировано, лого нашего нового партнёра там будет на одном из стандартных мест, дополнительного логотипа на форме не возникнет», — передаёт слова коммерческого директора «Спартака» Александра Атаманенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 12 июля 2019
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