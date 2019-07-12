«Спартак» заключил партнёрское соглашение с DeLonghi

«Спартак» подписал сегодня, 12 июля, партнёрское соглашение с итальянской компанией DeLonghi, одним из крупнейших мировых производителей бытовой техники.

«Рады приветствовать наших итальянских друзей, как и наш клуб, это компания с мировым именем и богатой историей. Соглашение открывает для обеих сторон новые возможности, а чашка кофе сделает просмотр любого матча ещё более захватывающим. «Спартак» является лидером индустрии с точки зрения коммерческой деятельности, один из видов наших доходов – от рекламы. Часть рекламы размещается на форме, количество логотипов на форме достаточно сбалансировано, лого нашего нового партнёра там будет на одном из стандартных мест, дополнительного логотипа на форме не возникнет», — передаёт слова коммерческого директора «Спартака» Александра Атаманенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.