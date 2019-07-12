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В «Спартаке» объяснили заявку «Лужников» в качестве резервного стадиона

В «Спартаке» объяснили заявку «Лужников» в качестве резервного стадиона
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» в «Телеграме» прокомментировала заявку стадиона «Лужники» в качестве резервной арены команды на сезон-2019/20.

«Спартак» планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/20 на собственном стадионе – «Открытие Арена». Большая спортивная арена «Лужники» заявлена в качестве резервного стадиона. Такая возможность появилась со стартующего сезона-2019/20, поскольку ранее арена была задействована для проведения мероприятий и матчей в рамках чемпионата мира по футболу—2018», — говорится в сообщении «Спартака».

Напомним, «Спартак» долгое время выступал в «Лужниках», пока не был построен домашний стадион «Открытие Арена», который функционирует с 2014 года. В прошлом сезоне в данной роли выступала «РЖД Арена», на которой домашние матчи проводит «Локомотив».

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