Шаронов ответил, какие задачи у «Рубина» на сезон
Тренер «Рубина» Роман Шаронов в преддверии старта нового сезона в Премьер-Лиге рассказал, доволен ли он тем, как укомплектована его команда.
«Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич Сайманов всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идёт определённое становление команды, поэтому на данный момент всё хорошо. У нас было не так много игр, чтобы определиться с номером один. Скорее всего, Юра Дюпин будет играть сейчас, но в футболе есть конкуренция, будем смотреть, как всё будет складываться дальше.
Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошёл на игру. Если у нас будет всё хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное», — цитирует Шаронова пресс-служба казанского клуба.
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