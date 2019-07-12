«Атлетико» намерен через суд получить ещё € 80 млн от «Барселоны» за Гризманна

Мадридский «Атлетико» собирается подать в суд на «Барселону» в связи с переходом нападающего Антуана Гризманна. Ранее каталонцы выплатили «матрасникам» € 120 млн за расторжение контракта с французом, но столичный клуб намерен получить дополнительные € 80 млн.
«Атлетико» утверждает, что «Барселона» подписала соглашение с Гризманном до того, как 1 июля сумма отступных снизилась с € 200 млн до € 120 млн.
«Сегодня адвокат Гризманна появился в штаб-квартире Примеры и в одностороннем порядке расторг договор между игроком и «Атлетико». Он внёс от имени «Барселоны» € 120 млн.
Мы считаем, что эта сумма недостаточна для выполнения оговорки об отступных. Очевидно, что «Барселона» и Антуан договорились о переходе до того, как отступные снизились с € 200 млн до € 120 млн.
Это произошло ещё до того, как игрок объявил об уходе из нашего клуба 14 мая. «Атлетико» уже начал предпринимать действия, направленные на защиту своих законных прав и интересов», — говорится в сообщении мадридцев на официальном сайте.
- 12 июля 2019
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