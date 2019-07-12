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«Барселона» объявила о переходе Гризманна за € 120 млн

«Барселона» объявила о переходе Гризманна за € 120 млн
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте подтвердила переход нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Как сообщалось ранее, сумма выкупа французского футболиста составила € 120 млн. С Гризманном будет заключён контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

Сине-гранатовые опубликовали в своём официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним игроком в футболке клуба и сопроводили его следующей подписью: «Вы ждали этого».

Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.

Антуан выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне французский форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Его контракт с «матрасниками» был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за игрока
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