«Оренбург» договорился о переходе форварда «Динамо-Брест» Фамейе

«Динамо-Брест» достигло договорённости с «Оренбургом» о переходе ганского нападающего Джоэля Фамейе, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. В настоящее время клубы урегулировали все детали трансфера форварда. «Динамо-Брест» поблагодарило ганца за вклад в достижения клуба и пожелало успехов в дальнейшей карьере. «Оренбург» пока не подтвердил переход игрока.

22-летний Фамейе является воспитанником ганского клуба «Асоква Депортиво». За «Динамо-Брест» он выступал с 2016 года. Всего в составе белорусского клуба он принял участие в 94 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 30 забитых мячей и отдал 12 результативных передач. Ранее Фамейе выступал за «Ва Олл Старз» и «Белшину».