Лопырёва: в «Динамо» Смолову казалось, что пора заканчивать карьеру

Российская телеведущая и модель Виктория Лопырёва рассказала о непростых периодах в жизни её бывшего мужа Фёдора Смолова, ныне выступающего за московский «Локомотив».

«У Феди, как и у каждого из нас, не раз бывали непростые периоды, и я тому свидетель. Например, когда его вообще не ставили в «Динамо», казалось, что это катастрофа и пора заканчивать карьеру. А потом мы приняли решение ехать в Екатеринбург, в «Урал», и всё сдвинулось с мёртвой точки. Физически Смолов отличный игрок, а вот психологически ему на поле бывает непросто», — приводит слова Лопырёвой «Спорт-экспресс».

Смолов выступал за московское «Динамо» с 2006 по 2015 год. В этот период он играл также на правах аренды в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале». 2 июня 2015 года нападающий перешёл в «Краснодар», а после домашнего чемпионата мира — в «Локомотив».