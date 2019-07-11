«Я сам решил не уезжать в Англию». Интервью с Фёдором Смоловым

На этой неделе стартует очередной сезон первенства РПЛ. В последние дни главным поставщиком новостей стал «Локомотив». Команда сначала выиграла Суперкубок, а потом провела мощную встречу с фанатами, которая закончилась после полуночи.

Мы встретились с Фёдором на следующий день после Суперкубка. С него и начали разговор. А точнее, с гола Смолова. Казалось, что он перехитрил вратаря, пробив в ближний угол. Оказалось, произошло всё немного иначе.

– Если честно, я не целился в ближний угол, – признался Фёдор.

– На 74-й минуте вы пробили в перекладину, мяч отскочил в поле, но вы взялись за голову и отвернулись. Эмоции в Суперкубке сказались, как и на Оздоеве?

– В том эпизоде я выключился. Думал, что мяч отлетел от штанги за пределы поля. А по поводу Оздоева… Никто не хотел уступать. Играли объективно две лучшие команды прошлого сезона.

– После матча вы взяли микрофон и скандировали с фанатами. Почему зарядили именно песню «Локо» в атаке»?

– Мы это кричали ещё после победы в Кубке. Уже стало традицией. Плюс заводящий «Локомотива» – из Саратова. Сконнектились как земляки. Он предложил мне запустить заряд, и я это сделал.

Фото: nike.com

– Недавно вы принимали участие в презентации обновлённых бутс NikeMercurial 360. Как они вам?

– Самая удачная модель. Для меня показатель, когда я могу выйти в новых бутсах сразу на игру – без необходимости специально разнашивать бутсы. При этом, как показывает практика, они лёгкие, прочные и долговечные.

– Сколько живут одни бутсы у профессионального футболиста?

– В игровых бутсах я не тренируюсь, но всё равно держатся только 4-5 матчей.

– Сколько у вас всего бутс?

– В раздевалке на базе лежит, кажется, шесть.

– Дмитрий Тарасов рассказал, что вы отказались от алкоголя в прошедшем сезоне. Почему решили себя ограничить?

– На самом деле не весь сезон, а с февральских сборов. В отпуске, было дело, выпивал, конечно. Уже не первый раз отказываюсь. Просто я пока в «Локо» провёл меньше года. Может, для ребят это в новинку. В том же «Краснодаре» или «Урале» парни знают, что я долго не выпивал по ходу сезона.

– А что стало поводом отказаться от алкоголя?

– Да как-то в один из последних дней отпуска понял: сегодня вечером выпью вина, а потом до следующего отпуска без алкоголя. Ни с кем не общался. Сам к этому пришёл внутри себя.

– Ещё один момент, который удивил. Вы стали единственным футболистом, кто поддержал журналиста Голунова. Почему?

– Для меня дико, что в 2019 году у нас в стране до сих пор происходят такие ситуации.

– Почему вы следите за подобными новостями? Со стороны кажется, что у футболистов хорошая жизнь и они ни о чём не парятся.

– Футбол – это лишь промежуток жизни. Карьера когда-то закончится. Я живу в стране и являюсь её патриотом. Для меня важно, что у нас происходит, к чему всё движется. Поэтому и интересуюсь политикой.

– У вас дома висит совместная фотография с Владимиром Путиным?

– Эта фотография – подарок от близкого человека. Мы обсудили и пришли к тому, что этот момент нужно повесить как память не столько о встрече, сколько о том, чего добилась сборная.

Фото: YouTube Ксении Собчак

– Вы стали лучшим бомбардиром РПЛ в 2016 и 2017 годах. Чего вам не хватает, чтобы снова к этому прийти?

– Забить больше всех. А если серьёзно, то не секрет, что у «Локомотива» и «Краснодара» разный футбол.

– В «Краснодаре» вас освобождали от черновой работы. В «Локо» с этим чуть сложнее?

– Да, но я рад, что развил новые качества – стал более командным, больше помогаю обороне.

– В первом туре вы играете против «Рубина». Что скажете Хвиче при встрече? Всё-таки его уход из «Локо» получился странным: в него верил тренер, позволял ему ошибаться, ничто не предвещало ухода.

– Я ему пожелал удачи. Он добрый и позитивный парень. Правда, не говорит по-русски. Может, поэтому такой добрый и позитивный. Я лично буду только рад, если он покажет себя в РПЛ. Если он будет получать больше игрового времени, то почему нет? Нам бы он тоже помог.

– Сёмину 72 года. Он путает фамилии футболистов и полон суеверий. При этом продолжает брать трофеи. За счёт чего?

– Юрий Палыч – легенда. Тут даже ничего добавлять не надо. Я счастлив, что мне довелось с ним работать. У нас в команде отличная атмосфера, которую контролирует именно тренер. Именно он находит подход. Плюс его тренировки. Его успех – это не просто так, а совокупность факторов.

– Эпизод, который лучше всего характеризует Сёмина?

– Два трофея за два месяца.

– У вас есть своя традиция. Вы последним выходите из автобуса.

– Это суеверие у меня с «Урала» и продолжается по сей день.

– А с чего всё пошло?

– Я вообще в автобусе сижу не у двери. Даже если бы хотел, то первым не вышел. А в тот раз, кажется, был мой первый матч за «Урал» в Перми. Тогда вроде нарочно всех пропустил из автобуса, то ли дослушать что-то хотел, то ли думал о чём-то. В результате забил или хорошо сыграли. Решил с этого момента выходить последним из автобуса.

– И всё это время не нарушили традицию?

– Только если я на замене, тогда не соблюдаю.

Фото: nike.com

– Вопросы о чём вас больше всего бесят? Паненка или Лопырёва?

– Ох… Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал.

– Насколько вы спокойный человек? Что вас последний раз злило?

– Когда я прошу Карамушко накинуть флешку, но он попадает в стену, и я выбегаю флешоный.

– Что-что? Это Counter-Strike (компьютерная игра. – Прим. «Чемпионата»)?

– Да.

– Знаю, что ещё Головин и Дзагоев рубятся.

– Дзага уже меньше играет. Головин в последнее время добавил.

– Ваша любимая карта в Counter-Strike?

– De_mirage.

– Было большое обсуждение вашего отъезда в Европу, который так и не состоялся. В какой момент вы были ближе всего к трансферу?

– Декабрь 2017 – январь 2018 года. Мог перейти в «Вест Хэм».

– Из-за чего не сложилось?

– Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать.

– Почему?

– У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас – отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдёт много времени. Была высокая вероятность, что я не играл бы и не находился в тонусе. А там уже ЧМ-2018. Мы все к нему готовились так или иначе.

– Сейчас желание уехать в Европу уже не такое мощное?

– Теперь спокойнее отношусь. Я доволен тем, где нахожусь и какие сейчас условия, какие отношения с ребятами и руководством клуба. Но если поступит предложение, которое устроит «Локомотив», я буду серьёзно думать.