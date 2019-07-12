Хохлов: «Динамо» надо выработать психологию победителя, а не забить и отбиваться

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом (1:1).

«Мы провели два разных тайма, будем разбираться, что произошло во втором. В первом спокойно контролировали ход игры, во втором всё поменялось. Нам нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться. Пока не понимаю, почему во втором тайме заиграли по-другому. Новички неплохо себя проявили, ещё бы активности побольше, всё впереди», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

На 16-й минуте счёт открыл португальский полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу. В конце игры счёт сравнял защитник «Арсенала» Гиа Григалава, отличившийся после передачи хавбека Игоря Горбатенко.