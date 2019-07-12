Хохлов: «Динамо» надо выработать психологию победителя, а не забить и отбиваться
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом (1:1).
«Мы провели два разных тайма, будем разбираться, что произошло во втором. В первом спокойно контролировали ход игры, во втором всё поменялось. Нам нужно вырабатывать психологию победителя, а не забить один мяч и отбиваться. Пока не понимаю, почему во втором тайме заиграли по-другому. Новички неплохо себя проявили, ещё бы активности побольше, всё впереди», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».
На 16-й минуте счёт открыл португальский полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу. В конце игры счёт сравнял защитник «Арсенала» Гиа Григалава, отличившийся после передачи хавбека Игоря Горбатенко.
Московское «Динамо» заключило с Лещуком новый четырёхлетний контракт
- 12 июля 2019
-
23:16
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:22
-
21:15
-
20:58
-
20:42
-
20:37
-
20:16
-
20:10
-
19:49
-
19:45
-
19:34
-
19:16
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:41
-
18:19
-
18:15
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:44
-
17:32
-
17:25
Партнерский контент