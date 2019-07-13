Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Ювентус» заплатит за Де Лигта € 75 млн

Источник: «Ювентус» заплатит за Де Лигта € 75 млн
Футбол / Италия 0

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». За 19-летнего игрока национальной команды Нидерландов действующие чемпионы итальянской Серии А заплатят € 75 млн, сообщает De Telegraaf.

Ожидается, что официально сделка будет заключена в течение нескольких дней. Юристы клубов и агент футболиста Мино Райола сейчас подготавливают все необходимые документы и согласовывают последние детали трансфера.

По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером.

Маттейс — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне защитник, выступая за амстердамский клуб, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах во всех турнирах.

Леонардо: де Лигта не будет в «ПСЖ», у нас нет конверта с € 200 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент