Источник: «Ювентус» заплатит за Де Лигта € 75 млн

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в туринском «Ювентусе». За 19-летнего игрока национальной команды Нидерландов действующие чемпионы итальянской Серии А заплатят € 75 млн, сообщает De Telegraaf.

Ожидается, что официально сделка будет заключена в течение нескольких дней. Юристы клубов и агент футболиста Мино Райола сейчас подготавливают все необходимые документы и согласовывают последние детали трансфера.

По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером.

Маттейс — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне защитник, выступая за амстердамский клуб, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 55 матчах во всех турнирах.