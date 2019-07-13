Селюк: призываю фанатов «Зенита» не оскорблять «загорелых» игроков из «Тамбова»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» с просьбой не проявлять расизм во время матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче. А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк». И вы, и мы поймём, в чем дело, а клуб не накажут», — написал Селюк в своём «твиттере».
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.
Встреча «Зенит» — «Тамбов состоится в Санкт-Петербурге 14 июля.
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