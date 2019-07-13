Альварес — о ничьей с «Динамо»: хороший результат для такого сложного матча

Защитник «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Хочется отметить, что «Динамо» сразу начало играть в высокий прессинг. Они создавали моменты и в конце концов забили нам гол. Но также необходимо отметить и нашу игру, ведь мы смогли перестроиться и отыграться во втором тайме. Ничья для такого сложного матча — это хороший результат.

Всегда после того, как ты забиваешь или пропускаешь, игровая ситуация на поле меняется. Мы смогли приспособиться к этому и перестроиться. Забили гол. У нас было ещё достаточно моментов, чтобы отличиться, но в итоге — ничья.

На игру дождь никак не повлиял. Но на болельщиков, вероятно, повлиял. Ведь они приходят смотреть футбол в такую погоду. Хочется сказать им большое спасибо за то, что они пришли сегодня, за то, что всегда нас поддерживают. Надеюсь, они будут поддерживать нас и дальше по ходу всего сезона. Ведь для нас это очень важно", — цитирует Альвареса «Тульский футбол».